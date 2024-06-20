Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Roberts Blumbergs'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı
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20 Haziran 2024 23:34
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı oyuncu Roberts Blumbergs'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Yunan ekibi Aris'te tamamlayan 2,08'lik forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Roberts Blumbergs 2024-2025 sezonundan itibaren parçalı formamız ile mücadele edecek. Roberts Blumbergs'e 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."

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