Galatasaray Ekmas, tur peşinde; hedef son 16

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Bertram Derthona'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ekmas, tur peşinde; hedef son 16
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08 Ocak 2024 12:29
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında salı akşamı İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'da oynanan ilk maçı 71-70 kazandı. Galatasaray, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda son 16 turuna yükselecek.

Karşılaşmayı Bertram Derthona'nın kazanması halinde ise tur atlayan takım, 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak üçüncü ve son maçta belli olacak.

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