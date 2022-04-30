Galatasaray Divan Kurulu'nda 'seçim' tavsiyesi

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, bugün yapılması gereken olağanüstü seçimli genel kurulun mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili dün Nef Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Toplantıya başkan Burak Elmas, yönetici Polat Kalafatoğlu, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, son mali genel kurul divan başkanı Metin Sinan Aslan ve bazı hukukçuların katıldığını dile getiren Derkan, "Toplantıda 21-28 Mayıs'ta yapılmak üzere bir seçim tarihi üzerinde mutabakat sağlandı." dedi.



Başkan Burak Elmas'ın dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısını üzüntüyle izlediğini aktaran Derkan, "Toplantıyı tansiyonum çıkmış olarak, üzüntü ve şaşkınlıkla izledim. O toplantıdan sonra 'Herhalde benim istifa etmem lazım.' dedim. Vicdanım çok rahat. Divan başkanlığı olarak bu süreci başından beri Sayın Başkanlar, onların kıdemli hukukçuları, son genel kurulu yöneten Sayın Metin Sinan Aslan ve onun başkan vekilleri, Galatasaray'ın profesyonel hukuk departmanı ile bir koordinasyon içinde ve neredeyse 24 saat koordinasyon içinde yürütmeye çalıştık. Çıkan sonuç boş sandıklar. Bu ekibe teşekkür etmek istiyorum. İnsanüstü bir gayret sarf ettiler." ifadelerini kullandı.



Bu süreçte Galatasaray'ın insan kaynağını ve gücünü gördüğünü aktaran Aykutalp Derkan, "Galatasaray ağır taştır. Kimse Galatasaraylıların total zekası ile alay etmesin, bunu hafife almasın. Bunu hafife alanlar tarihin çöplüğüne gömüleceklerdir." diye konuştu.



Derkan'ın bu konuşması, divan ve kulüp üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.



Seçim tavsiyesi kararı alındı



Divan kurulu toplantısında, yönetim kuruluna seçime gitmesi yönünde tavsiye kararı alındı.



Üyelerden Hayri Kozak'ın divan kurulunun seçim tavsiyesi alması konusunda öneride bulundu.



Bunun üzere böyle bir karar alabilmek için yeterli çoğunluğun bulunmadığını belirten Derkan, "Alacağımız tavsiye kararının hiçbir bağlayıcılığı yok ama şeklen bir oylama yapıp, buradan güçlü bir şekilde bu tavsiyenin çıkıp çıkmadığını görmek istiyorum." diye konuştu.



Derkan, sonrasında yönetim kuruluna mayıs ayında olağanüstü seçimli genel kurul düzenlemesi için tavsiyesi verilmesi amacıyla oylamaya gitti.



Yaklaşık 300 divan kurulu üyesinin katıldığı oylamada, oy birliği ile kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi tavsiyesi kararı çıktı.



İkinci başkan Bengiserp'ten mesaj



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, mayıs ayında seçim yapılması için herhangi bir engel veya aksi irade olmadığını söyledi.



Bengiserp, divan kurulu başkanı Derkan'a gönderdiği mesajda, "Herkes kadar yönetim kurulumuz da bugün yapılması engellenen seçimden son derece rahatsızdır. Konuşmalardan anladığım kadarıyla dün Burak Elmas'ın yapılacak dediği 21-28 Mayıs seçimleri net algılanmamış. Bu tarihte yeni yapılacak seçimle ilgili bir endişe bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Burak başkan sabahtan itibaren önümüzdeki 1 ay içinde yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yürütmektedir. Ben de bu akşam saat 16.00'da yönetim kurulu toplantısı yapılması için çalışmaktayım. Seçimin mayıs ayı içinde yapılması konusunda hiçbir engel veya aksi irade bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.



Bengiserp'in mesajını okuyan Aykutalp Derkan, "Anladığım kadarıyla bizim buradan verdiğimiz güçlü mesaj yerine ulaşmıştır. Bunu olumlu olarak değerlendirmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Toplantıda söz alan birçok divan kurulu üyesi, başkan Burak Elmas ve yönetim kuruluna seçim kararı almamasından dolayı sert eleştiriler yöneltti. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya divan ve kulüp üyesi olarak 500'ü aşkın katılım sağlandı.





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