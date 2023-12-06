Galatasaray Divan Kurulu'nda '11 milyar' tartışması!

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi Serol Acarkan'ın kulübün mali durumuyla ilgili yaptığı konuşmaya başkan Dursun Özbek ile yöneticiler tepki gösterdi.
Kulübün yönetim şekliyle ilgili endişeleri olduğunu dile getiren Acarkan, borcun arttığını hatırlatarak Riva ve Mecidiyeköy projelerini eleştirdi.
Başkan Dursun Özbek'in borcu kapatma vaadiyle ilgili, "Bu borç hiçbir zaman sıfırlanmayacak. Bu mümkün değil." diyen Acarkan, "Türkiye'deki kulüpleri borçsuz yönetmek imkansız. Projelerin yönetimiyle alakalı en büyük endişem, hepsinin aynı anda başlaması ve Türkiye konjonktürü düşünülmeden sahaya sürülmesi. Bütün kartlarımızı masaya koyduk. Türkiye'nin ekonomik gerçekleri var. Bunu dikkate almadık. Riva, Galatasaray'ın kurtuluş reçetesiydi. Bunun için yetkiyi verdik. Sonuç ortada. Elde edilen 170 milyon dolarlık gelire rağmen Galatasaray'ın borcu bugün 11 milyar lira." ifadelerini kullandı.
METİN ÖZTÜRK: "SUÇ İŞLİYORSUNUZ"
Borcu "11 milyar lira" olarak söyleyen Acarkan'a yöneticiler ve bazı divan kurulu üyeleri itiraz etti.
Bu sırada ikinci başkan Metin Öztürk ayağa kalkarak, "Halka açık bir şirketin borcu 11 milyar dendiği zaman bu şirket dibe vurur. Bu kulübün borcu 2,7 milyar lira." dedi. Acarkan'dan sözlerini geri almasını isteyen Öztürk, "Suç işliyorsunuz." diye seslendi.
ÖZBEK: "SEROL BEYİN SÖZLERİ BENİ ÜZDÜ"
Serol Acarkan'ın sözlerinden sonra kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Şeffaf bir yönetim sergilediklerini aktaran Özbek, "Serol beyin söyledikleri beni üzdü. Seçim döneminde veya seçildikten sonra projelerimizi anlatırken hep Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkacağımızı ifade ettim. Galatasaray bu borç yükünü taşıyamaz. Bunun altından kalkmak için bunu başaracağımıza inanmak gerek. Biz bu konuya inandık. Riva, 170 milyon dolar para kasaya koydu. Buna ek 3 milyar liralık gayrimenkul stoku mevcut. Divan üyesi arkadaşlarımızın Galatasaray'ı yaşaması lazım. Ekonomik koşullar ve sahadaki rekabette en zor dönemlerden geçiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan tek şey birlik ve beraberlik. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozucu her türlü hareketten sakınalım." değerlendirmesinde bulundu.
Kendisine ve yönetimine inananlardan alkış isteyen Özbek'e üyelerin çoğunluğu destek verdi.
Kulübün yönetim şekliyle ilgili endişeleri olduğunu dile getiren Acarkan, borcun arttığını hatırlatarak Riva ve Mecidiyeköy projelerini eleştirdi.
Başkan Dursun Özbek'in borcu kapatma vaadiyle ilgili, "Bu borç hiçbir zaman sıfırlanmayacak. Bu mümkün değil." diyen Acarkan, "Türkiye'deki kulüpleri borçsuz yönetmek imkansız. Projelerin yönetimiyle alakalı en büyük endişem, hepsinin aynı anda başlaması ve Türkiye konjonktürü düşünülmeden sahaya sürülmesi. Bütün kartlarımızı masaya koyduk. Türkiye'nin ekonomik gerçekleri var. Bunu dikkate almadık. Riva, Galatasaray'ın kurtuluş reçetesiydi. Bunun için yetkiyi verdik. Sonuç ortada. Elde edilen 170 milyon dolarlık gelire rağmen Galatasaray'ın borcu bugün 11 milyar lira." ifadelerini kullandı.
METİN ÖZTÜRK: "SUÇ İŞLİYORSUNUZ"
Borcu "11 milyar lira" olarak söyleyen Acarkan'a yöneticiler ve bazı divan kurulu üyeleri itiraz etti.
Bu sırada ikinci başkan Metin Öztürk ayağa kalkarak, "Halka açık bir şirketin borcu 11 milyar dendiği zaman bu şirket dibe vurur. Bu kulübün borcu 2,7 milyar lira." dedi. Acarkan'dan sözlerini geri almasını isteyen Öztürk, "Suç işliyorsunuz." diye seslendi.
ÖZBEK: "SEROL BEYİN SÖZLERİ BENİ ÜZDÜ"
Serol Acarkan'ın sözlerinden sonra kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Şeffaf bir yönetim sergilediklerini aktaran Özbek, "Serol beyin söyledikleri beni üzdü. Seçim döneminde veya seçildikten sonra projelerimizi anlatırken hep Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkacağımızı ifade ettim. Galatasaray bu borç yükünü taşıyamaz. Bunun altından kalkmak için bunu başaracağımıza inanmak gerek. Biz bu konuya inandık. Riva, 170 milyon dolar para kasaya koydu. Buna ek 3 milyar liralık gayrimenkul stoku mevcut. Divan üyesi arkadaşlarımızın Galatasaray'ı yaşaması lazım. Ekonomik koşullar ve sahadaki rekabette en zor dönemlerden geçiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan tek şey birlik ve beraberlik. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozucu her türlü hareketten sakınalım." değerlendirmesinde bulundu.
Kendisine ve yönetimine inananlardan alkış isteyen Özbek'e üyelerin çoğunluğu destek verdi.
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