Galatasaray, deplasmanlarda seriye bağladı!

Galatasaray, Süper Lig'de deplasman performansıyla dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul dışındaki son 21 maçta 20 galibiyet almayı başardı.
Bu süreçte yalnızca Hatayspor karşısında 1-1'lik beraberlik yaşayan Galatasaray, diğer tüm maçlarını kazandı.
Galatasaray'ın İstanbul dışı serisi;
4-0 Kayserispor
3-0 Gaziantep FK
2-0 Göztepe
2-0 Trabzonspor
2-0 Samsunspor
2-1 Alanyaspor
2-1 Rizespor
1-0 Gaziantep FK
1-1 Hatayspor
5-1 Kayserispor
3-2 Sivasspor
1-0 Bodrumspor
3-0 Antalyaspor
5-1 Adana Demirspor
2-1 Konyaspor
3-1 Konyaspor
3-0 Adana Demirspor
4-0 Alanyaspor
3-0 Ankaragücü
2-0 Samsunspor
5-1 Trabzonspor
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|3
|3
|0
|0
|10
|0
|9
|2
|Trabzonspor
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|9
|3
|Göztepe
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|7
|4
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|5
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|6
|Antalyaspor
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|6
|7
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|8
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|9
|Gaziantep FK
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
|10
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|11
|Alanyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|12
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|13
|Kayserispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|14
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|15
|Gençlerbirliği
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|0
|16
|Eyüpspor
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|0
|17
|Kocaelispor
|3
|0
|0
|3
|1
|5
|0
|18
|Karagümrük
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|0