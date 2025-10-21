21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk kağıdı

G.Saray yönetimi, UEFA'ya 'borçsuzluk kâğıdını' iletti. Yıllık maaş bütçesi 85-90 milyon avro bandında olan sarı kırmızılılarda oyuncuların ağustos ve eylül ayı ödemeleri yapıldı.

calendar 21 Ekim 2025 11:43
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk kağıdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dursun Özbek döneminde ekonomik anlamda deyim yerindeyse devrim yapan Galatasaray, iç huzuru sağladı.

Sarı kırmızılılar, tüm ödemeleri yaparak UEFA'ya borçsuzluk kağıdını iletti. Ödemelerin açılımında futbolcu alacakları, maaş, prim, bonservis ve yolların ayrıldığı oyuncuların alacakları vardı.

Mali disiplinden taviz vermemeye özen gösteren başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu idaresindeki sarı kırmızılılarda geçtiğimiz dönemlerin aksine ödemeleri tıkır tıkır zamanında yapılmaya başlandı.

3 AYLIK TEMİZ KAĞIDI...

Yıllık maaş bütçesi yaklaşık 85-90 milyon avro bandında olan Galatasaray Kulübü, futbolcularının ağustos ve eylül ayı maaşlarını hesaplarına yatırdı.

Ligde oynanan 8 maçın 7'sinden galibiyet ile ayrılan ve Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool'u mağlup eden takımının başarı primleri de hesaplarına (yaklaşık 20 milyon avro) yatırıldı.

Sarı kırmızılılar, özetle UEFA'ya bu sezondan 3 aylık borçsuzluk kağıdını sıfır sıkıntıyla yapmış oldu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.