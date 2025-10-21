Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk kağıdı

Dursun Özbek döneminde ekonomik anlamda deyim yerindeyse devrim yapan Galatasaray, iç huzuru sağladı.
Sarı kırmızılılar, tüm ödemeleri yaparak UEFA'ya borçsuzluk kağıdını iletti. Ödemelerin açılımında futbolcu alacakları, maaş, prim, bonservis ve yolların ayrıldığı oyuncuların alacakları vardı.
Mali disiplinden taviz vermemeye özen gösteren başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu idaresindeki sarı kırmızılılarda geçtiğimiz dönemlerin aksine ödemeleri tıkır tıkır zamanında yapılmaya başlandı.
3 AYLIK TEMİZ KAĞIDI...
Yıllık maaş bütçesi yaklaşık 85-90 milyon avro bandında olan Galatasaray Kulübü, futbolcularının ağustos ve eylül ayı maaşlarını hesaplarına yatırdı.
Ligde oynanan 8 maçın 7'sinden galibiyet ile ayrılan ve Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool'u mağlup eden takımının başarı primleri de hesaplarına (yaklaşık 20 milyon avro) yatırıldı.
Sarı kırmızılılar, özetle UEFA'ya bu sezondan 3 aylık borçsuzluk kağıdını sıfır sıkıntıyla yapmış oldu.
Sarı kırmızılılar, tüm ödemeleri yaparak UEFA'ya borçsuzluk kağıdını iletti. Ödemelerin açılımında futbolcu alacakları, maaş, prim, bonservis ve yolların ayrıldığı oyuncuların alacakları vardı.
Mali disiplinden taviz vermemeye özen gösteren başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu idaresindeki sarı kırmızılılarda geçtiğimiz dönemlerin aksine ödemeleri tıkır tıkır zamanında yapılmaya başlandı.
3 AYLIK TEMİZ KAĞIDI...
Yıllık maaş bütçesi yaklaşık 85-90 milyon avro bandında olan Galatasaray Kulübü, futbolcularının ağustos ve eylül ayı maaşlarını hesaplarına yatırdı.
Ligde oynanan 8 maçın 7'sinden galibiyet ile ayrılan ve Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool'u mağlup eden takımının başarı primleri de hesaplarına (yaklaşık 20 milyon avro) yatırıldı.
Sarı kırmızılılar, özetle UEFA'ya bu sezondan 3 aylık borçsuzluk kağıdını sıfır sıkıntıyla yapmış oldu.