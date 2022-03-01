Galatasaray'dan sürpriz Güven Yalçın hamlesi!

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş'ın henüz sözleşme konusunda anlaşmaya varamadığı Güven Yalçın'ın peşine düştü. Siyah beyazlı ekip ise Yalçın'ın menajeri Ersin Akan ile hafta içi İstanbul'da görüşecek.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan sürpriz Güven Yalçın hamlesi!
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01 Mart 2022 08:40
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek Güven Yalçın'la bir kez daha masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, senelik 7.5 milyon TL'den 4 yıllık sözleşme önerdiği Güven Yalçın'a "Bu rakamlar ideal birbirimizi üzmeyelim" diyerek artış olmayacağını söyledi.

Beşiktaş cephesinde Güven Yalçın'ın durumu halen belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nun yerine daha hesaplı olan Güven Yalçın'ı rotasyon forveti olarak düşünmesi Beşiktaş'ın keyfini kaçırdı.

YÖNETİM TEKLİFİ İDEAL BULDU
Hali hazırda Güven'e 7.5 milyon TL'den 4 yıllık teklifi olan siyah-beyazlılar, buna rağmen rakamı yükseltmeme kararı aldı. Kerem Kalafat'ın 7 milyon TL'ye oynadığı ortamda Güven'e yapılan teklifin ideal olduğuna inanılıyor.

Güven'in menajerinin Galatasaray yılda 10 milyon TL'den fazla bir teklif sunduğuna dair basına sızdırdığı haberler ise Beşiktaş yönetimin düşüncesini değiştirmedi ve Güven'e teklif edilen 7.5 milyon TL'nin en doğru rakam olduğuna karar verildi. Güven'in menajeri Ersin Akan hafta içinde İstanbul'a gelerek, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile son bir görüşme yapacak.

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