Galatasaray'dan Samardzic hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Udinese forması giyen Lazar Samardzic ile ilgileniyor.
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle temasa geçtiği belirtildi.
İSTENEN BONSERVİS BEDELİ
Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği oyuncu için Udinese'nin 25 milyon euro bonservis istediği biliniyor.
LAZIO DA İSTİYOR
İki Süper Lig devinin yanı sıra İtalyan ekibi Lazio'nun da 22 yaşındaki Sırp orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Udinese ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Samardzic, geride kalan sezonda İtalyan temsilcisinde 34 maçta süre buldu. Samardzic, bu maçlarda 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Udinese forması giyen Lazar Samardzic ile ilgileniyor.
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle temasa geçtiği belirtildi.
İSTENEN BONSERVİS BEDELİ
Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği oyuncu için Udinese'nin 25 milyon euro bonservis istediği biliniyor.
LAZIO DA İSTİYOR
İki Süper Lig devinin yanı sıra İtalyan ekibi Lazio'nun da 22 yaşındaki Sırp orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Udinese ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Samardzic, geride kalan sezonda İtalyan temsilcisinde 34 maçta süre buldu. Samardzic, bu maçlarda 6 gol attı ve 2 asist yaptı.