Galatasaray'dan paylaşım: ''Parola: Hedef 24''

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından taraftarlarına flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, bir video yayımlayarak ''Takımıyla taraftarıyla! Parola: Hedef 24'' sözlerini içeren bir paylaşım yaptı.
Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.
Sarı-kırmızılılar, bir video yayımlayarak ''Takımıyla taraftarıyla! Parola: Hedef 24'' sözlerini içeren bir paylaşım yaptı.
Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.