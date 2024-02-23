Galatasaray'dan paylaşım: ''Parola: Hedef 24''

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından ''Hedef 24'' etiketiyle bir video yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan paylaşım: ''Parola: Hedef 24''
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23 Şubat 2024 16:26
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından taraftarlarına flaş bir paylaşımda bulundu. 

Sarı-kırmızılılar, bir video yayımlayarak ''Takımıyla taraftarıyla! Parola: Hedef 24'' sözlerini içeren bir paylaşım yaptı. 

Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı. 

 

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