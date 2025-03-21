Galatasaray'dan Osimhen'e mesaj!

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda iki kez gol sevinci yaşayan Victor Osimhen için bir mesaj paylaştı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette iki golü de atan isim oldu. Galatasaray, maçın ardından Osimhen için yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası CAF Elemeleri C Grubu'nda Ruanda'ya attığı 2 golle ülkesi Nijerya'yı galibiyete taşıyan oyuncumuz Victor Osimhen'i kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette iki golü de atan isim oldu. Galatasaray, maçın ardından Osimhen için yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası CAF Elemeleri C Grubu'nda Ruanda'ya attığı 2 golle ülkesi Nijerya'yı galibiyete taşıyan oyuncumuz Victor Osimhen'i kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.