Galatasaray'dan Osimhen'e mesaj!

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçta iki gol atan Victor Osimhen için bir kutlama mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Osimhen'e mesaj!
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21 Mart 2025 23:36
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda iki kez gol sevinci yaşayan Victor Osimhen için bir mesaj paylaştı.

Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette iki golü de atan isim oldu. Galatasaray, maçın ardından Osimhen için yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası CAF Elemeleri C Grubu'nda Ruanda'ya attığı 2 golle ülkesi Nijerya'yı galibiyete taşıyan oyuncumuz Victor Osimhen'i kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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