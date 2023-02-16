Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı!

Galatasaray'ın bu sezon performansıyla adından söz ettiren Lucas Torreira'nın sözleşmesinde iyileştirmeye gideceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı!
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16 Şubat 2023 17:34
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Torreira'nın bu performansı birçok takımın iştahını kabartırken, oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı kırmızılı kulüp yeni bir hamle yapma kararı aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; oyuncuyu kaybetmek istemeyen Galatasaray, Lucas Torreira ile yeni bir sözleşme imzalayacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Uruguaylı yıldızın maaşında da iyileştirme yapacak olan sarı kırmızılı kulüp, sözleşmesini de bir yıl uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 21 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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