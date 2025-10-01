Galatasaray'dan Liverpool'a karşı tarihi galibiyet!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u konuk etti.



RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Liverpool ise 3 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Galatasaray, Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay yer aldı.Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazandıkları maçın ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, kazanmalarına rağmen birçok pozisyon veren ve etkisiz performans sergileyen takımından Sallai, Sara, Icardi, Sane ve Eren Elmalı'yı Liverpool mücadelesinde yedeğe çekti.Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Jakobs, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Osimhen'i başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.Temsilcimiz Galatasaray 2. dakikada orta yuvarlakta topu alan Yunus, yüzünü rakip yarı sahaya dönüp gönderdiği harika derinlemesine pasla savunma arkasına koşu yapan Barış Alper'i topla buluşturdu. Süratini kullanıp ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper, karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kalesini terk eden Alisson açıyı iyi kapayarak topu kornere çeldi.Liverpool'un 14. dakikada merkezden geliştirdiği hızlı hücumda Gakpo'dan pası alan Ekitike karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı ekarte etmek istedi ancak Uğurcan sol ayağıyla yaptığı müdahaleyle kalesini gole kapadı. Uğurcan'dan sekip penaltı noktasının gerisine açılan topa Gakpo sağ dizi ile vurdu. Sağ köşeye doğru giden topu, çizgi üzerinde olan Jakobs karşılayarak çok önemli bir müdahalede bulundu.Temsilcimizin 14. dakikada geliştirdiği kontratakta Torreira'dan pası alan Barış Alper ceza alanına sol çaprazdan girip meşin yuvarlağı sağına çekmek isterken rakibi Szoboszlai'nin yüzüne yaptığı müdahaleden sonra yerde kalınca hakem tereddütsüz şekilde beyaz noktayı gösterdi.Dakika 16'da penaltıda topun başına geçen Osimhen sağ ayağıyla kalenin ortasına doğru vuruşunu yaparak kaleci Alisson'u mağlup etmeyi başardı.Konuk ekipte 31. dakikada sol kanatta topu alan Gakpo'nun arka direğe doğru yaptığı ortayı Frimpong kafayla indirdi. Kale alanının önüne düşen topa, Wirtz sağ ayağıyla dönerek vuruşunu yaparak sağ köşeyi düşündü. Soluna uzanan Uğurcan yaptığı kurtarışla topu kornere çeldi.Temsilcimiz Galatasaray'da 45+5. dakikadaki serbest vuruşta topun başına geçen İlkay, hemen solunda olan Abdülkerim'in önüne topu yolladı. Abdülkerim'in sert şutunda Ekitike yaptığı müdahaleyle topun kaleye gitmesine izin vermedi. Temsilcimizde, Ekitike'nin elle topa müdahale ettiği gerekçesi ile penaltı itirazları olurken hakem oyunu devam ettirdi.İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Konuk ekipte 49. dakikada sağ kanattan topla ceza alanına giren Frimpong son çizgiye inip ön direğe yerden pasını çıkardı. Ekitike topuğuyla topa şık bir vuruş yaparak yakın köşeyi düşündü ancak kaleci Uğurcan bir kurtarışa daha imza atarak kalesini gole kapadı.Karşılaşmanın 54. dakikasında Liverpool'da Konate'nin kısa kalan geri pasında araya giren Osimhen, Gravenberch'ten topu kurtardıktan sonra süratle ceza sahasına doğru yöneldi. Ceza alanına girer girmez sağ ayağıyla kaleyi yoklayan Osimhen, Alisson'un soluna doğru topu yolladı ancak soluna uzanan Alisson tek hamlede topun sahibi oldu.Szoboszlai'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşundan sonra savunmamızın uzaklaştırmaya çalıştığı top tekrar sağ kanada açıldı. Szoboszlai'den pası alan Mac Allister hiç beklemeden ortasını yaptı. Jones'un kafayla penaltı noktasına indirdiği topu göğsü ile önüne alan Konate kendisini şuta hazırladı ancak Singo rakibinden önce topa hamlesini yaptı. Konate, Singo'nun müdahalesi ile yerde kalınca Turpin beyaz noktayı gösterdi ancak pozisyon VAR'da incelendi ve iptal edildi.Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 4 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Son olarak Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11 başlayan Osimhen, gittiği milli takımdan sakat geldi.Yıldız santrfor, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakalarında forma giyemedi. Osimhen, son oynanan Corendon Alanyaspor maçının son dakikalarında süre alarak sahalara döndü.Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, ilk kez bir maça yedek başladı.Almanya'nın Bayern Münih ile sözleşmesi sona ermesinin ardından haziran ayında Galatasaray'a katılan Sane, bu sezon yapılan 8 resmi maça da ilk 11'de çıktı.Sane, Liverpool müsabakasında yedek oturarak Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşadı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakayı tribünden takip etti.Bakan Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray'ın Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı."Cimbom" iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterdi.Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Liverpool müsabakasını da boş geçmedi.Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartları açan taraftarlar, güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.Galatasaray taraftarları, Liverpool karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.Sarı-kırmızılı ekibin dünya futbolunun en önemli takımlarından Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.İngiliz futbolseverler de kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık ile Liverpool futbolcusu Diogo Jota anıldı.Maç öncesinde stadyumdaki skor tabelasına fotoğrafı verilen Jota için, "Kalbimizdesin Diogo, asla unutulmayacaksın" anonsu yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Portekizli futbolcuyu alkışla yad etti.Galatasaraylı taraftarlar, kuzey kale arkasında Ahmet ve Jota için, "Huzur içinde yatın" ve "Sizi asla unutmayacağız" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı.İki kulübün 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi maçından Liverpool galip ayrıldı.Esenler Stadı'nda yapılan müsabakayı İngiliz temsilcisi Kareem Ahmed'in 2, Josh Sonni-Lambie'nin ise 21. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandıGalatasaray 19 Yaş Altı Takımı, Gençlik Ligi'nde çıktığı ikinci maçı da kaybederek puanla tanışamazken Liverpool ikinci maç sonunda 4 puana ulaştı.Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, son yapılan Crystal Palace maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.İngiltere temsilcisi, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike 11'i ile çıktı.Konuk takımın yedek kulübesinde Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Wataru Endo, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Conor Bradley, Andrew Robertson, Rio Ngumoha yer aldı.Hollandalı teknik adam, Premier Lig'in 6. haftasında 2-1 kaybettikleri Crystal Palace müsabakasına ilk 11'de başlayan Bradley, Mac Allister, Isak ve Salah'ı yedeğe çekti. Slot, bu oyuncuların yerine Frimpong, Jones ve Gakpo ve Ekitike'yi ilk 11'de sahaya sürdü.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasıyla orta alanda topla buluşan Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'a meşin yuvarlağı aktardı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Alisson, yaptığı kurtarışla kornere çeldi.8. dakikada Gakpo'nun sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Ekitike'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.14. dakikada Gakpo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ekitike, rakibini geçmek isterken Uğurcan meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Gakpo'nun vuruşunu Jakobs çizgiden çıkardı.30. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Liverpool savunması, kafayla topu ceza yayı önüne uzaklaştırdı. Bu noktada bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Gakpo'nun müdahalesiyle topu önünde bulan Sanchez'in şık vuruşunda top yandan auta çıktı.31. dakikada sol kanattan Gakpo'nun açtığı ortada arka direkte bulunan Frimpong, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önündeki Wirtz'e indirdi. Alman oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, soluna yatarak topu kornere çeldi.32. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Van Dijk, meşin yuvarlağı yanındaki Kerkez'e indirdi. Kerkez'in bekletmeden yaptığı vuruşa Abdülkerim Bardakcı müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ekitike'ye de Singo müdahale etti. Sonrasında Sanchez, meşin yuvarlakla yine buluşan Ekitike'ye gol izni vermeyerek topu kornere gönderdi.

49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Frimpong'un pasında altıpas içinde bulunan Ekitike'nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.



54. dakikada Konate'nin geri pasında orta sahada Gravenberch'ten topu kapan Osimhen, ceza yayına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Alisson, gole izin vermedi.



63. dakikada Wirtz'in pasında savunma arkasına sarkan Isak'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan topu kontrol etti.



90+3. dakikada Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayında meşin yuvarlakla buluşan Mac Allister'ın vuruşunda top yandan auta gitti.



90+5. dakikada Lemina'nın soldan yaptığı ortada Liverpool savunması topu ceza sahasından uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Torreira'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.



Stat: RAMS Park



Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)



Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Sara), Yunus Akgün (Dk. 72 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 72 Icardi)



Liverpool: Alisson (Dk. 56 Mamardashvili), Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch (Dk. 62 Isak), Jones, Frimpong (Dk. 62 Bradley), Wirtz, Gakpo (Dk. 62 Salah), Ekitike (Dk. 69 Mac Allister)



Gol: Dk. 16 Osimhen (Penaltıdan)



Sarı kartlar: Dk. 36 Lemina, Dk. 61 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 76 Jakobs, Dk. 76 Icardi, Dk. 88 Uğurcan Çakır (Galatasaray), Dk. 45+3 Gravenberch, Dk. 73 Bradley, Dk. 90+1 Jones (Liverpool)



