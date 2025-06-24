Galatasaray Yönetimi, tekliflerin bulunduğu Gabonlu orta saha Mario Lemina için son kararını verdi.
SATILIK DEĞİL
Başta Suudi Arabistan olmak üzere çok önemli teklifler alan Lemina'nın olası ayrılığına yönetimden veto geldi. Yönetim, gelen teklifler karşısında Gabonlu oyuncunun satılık olmadığı yanıtını verdi.
PERFORMANSI
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde dahil olan Lemina, 16 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.
SATILIK DEĞİL
Başta Suudi Arabistan olmak üzere çok önemli teklifler alan Lemina'nın olası ayrılığına yönetimden veto geldi. Yönetim, gelen teklifler karşısında Gabonlu oyuncunun satılık olmadığı yanıtını verdi.
PERFORMANSI
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde dahil olan Lemina, 16 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.
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