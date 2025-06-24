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Galatasaray'dan Lemina kararı!

Galatasaray, Suudi Arabistan'dan ilgilerin olduğu Mario Lemina'nın geleceği için kararını verdi.

calendar 24 Haziran 2025 10:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Lemina kararı!
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Galatasaray Yönetimi,  tekliflerin bulunduğu Gabonlu orta saha Mario Lemina için son kararını verdi.

SATILIK DEĞİL

Başta Suudi Arabistan olmak üzere çok önemli teklifler alan Lemina'nın olası ayrılığına yönetimden veto geldi. Yönetim, gelen teklifler karşısında Gabonlu oyuncunun satılık olmadığı yanıtını verdi.

PERFORMANSI

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde dahil olan Lemina, 16 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti. 


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