Galatasaray'dan Kerem Demirbay harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay transferinde önemli mesafe kat etti.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; transfer çalışmaları için yurt dışı turuna çıkan Erden Timur'un adresi Almanya oldu. Habere göre; Kerem Demirbay ile son kez görüşüp el sıkışan Erden Timur, daha sonra Bayer Leverkusen yöneticileriyle pazarlığa tutuştu. Alman ekibi henüz ikna olmadı ancak görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK
Leverkusen ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Demirbay, Galatasaray'a transfer olması halinde yeni sezonda TFF'nin mavi kart uygulaması sayesinde yerli oyuncu statüsünde olacak.
KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda. Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; transfer çalışmaları için yurt dışı turuna çıkan Erden Timur'un adresi Almanya oldu. Habere göre; Kerem Demirbay ile son kez görüşüp el sıkışan Erden Timur, daha sonra Bayer Leverkusen yöneticileriyle pazarlığa tutuştu. Alman ekibi henüz ikna olmadı ancak görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK
Leverkusen ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Demirbay, Galatasaray'a transfer olması halinde yeni sezonda TFF'nin mavi kart uygulaması sayesinde yerli oyuncu statüsünde olacak.
KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda. Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.