Galatasaray'dan Kemerburgaz için açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Kemerburgaz için açıklama
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17 Aralık 2024 14:19
Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, sponsorluk anlaşması töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yelkencioğlu, Kemerburgaz Tesisleri konusunda, "Kemerburgaz Tesisleri son aşamasına geldi. Bir sonraki lansmanı orada yapacağız." dedi.

Niyazi Yelkencioğlu, tam tarih verip veremeyeceği yönünde gelen soruya ise, "Kayserispor maçından sonra 15 gün ara var. İkinci devreye Kemerburgaz'da başlamayı planlıyoruz." yanıtını verdi.

Yelkencioğlu, son olarak sponsorluklarla ilgili, "Yeni sponsorluklar olacaktır, yurt dışından da olacaktır. Formada 30 Milyon €'yu geçtik! Bu bir rekor! Başkanımızın holdingi yok! Bu sponsorluklarla teker teker konuştuk ve anlaştık. Orada büyük bir emek var. Rakam olarak da yüksek." sözlerini sarf etti.

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