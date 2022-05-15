Galatasaray'dan James Rodriguez için karar!

Galatasaray, 11 Haziran'daki başkanlık seçimine odaklanırken transferde de sıcak saatler yaşanıyor.



Dortmund'dan ayrılması kesinleşen Belçikalı yıldız orta saha Axel Witsel'in ardından bir başka dünya yıldızı Galatasaray'a önerildi.



Katar macerasında umduğunu bulamayan Kolombiyalı 10 numara James Rodriguez'e Avrupa'da kulüp arayan menajerleri, Galatasaray'ı gündemine aldı.



Takvim'de yer alan habere göre ikinci bir Falcao vakası yaşamak istemeyen Galatasaray'ın, maliyeti yüksek James Rodriguez için girişimde bulunmayacağı öğrenildi.



Başkan Burak Elmas yönetim kurulu toplantısında aldığı kararla transfer görüşmelerini seçimi düşünerek durdurmuştu.



Rodriguez'in vatandaşı Falcao'nun G.Saray'a maliyeti yaklaşık 23 milyon euro'yu bulmuştu.



Katar Ligi ekibi Al Rayyan'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu James Rodriguez'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Yıldız oyuncu bu sezon 12 maçta 4 gol, 7 asist üretti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ