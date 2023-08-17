Galatasaray'dan İngiltere'ye gidiyor!

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Yunus Akgün'ün Champhionship ekibi Leicester'a imza atmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan İngiltere'ye gidiyor!
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17 Ağustos 2023 19:49
Galatasaray'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

343 Digital'in haberine göre; Leicester City, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı.

İŞTE ÖDENECEK MİKTAR

Habere göre, İngiliz ekibinin oyuncu için sarı kırmızılı takıma 5.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 

 



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