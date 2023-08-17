Galatasaray'dan İngiltere'ye gidiyor!

Galatasaray'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu.
ANLAŞMA SAĞLANDI
343 Digital'in haberine göre; Leicester City, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı.
İŞTE ÖDENECEK MİKTAR
Habere göre, İngiliz ekibinin oyuncu için sarı kırmızılı takıma 5.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
343 Digital'in haberine göre; Leicester City, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı.
İŞTE ÖDENECEK MİKTAR
Habere göre, İngiliz ekibinin oyuncu için sarı kırmızılı takıma 5.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.