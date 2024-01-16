Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne kiralandı!

Gençlerbirliği, bonservisi Galatasaray'da olan orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

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Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne kiralandı!
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16 Ocak 2024 17:48
Son güncelleme 16 Ocak 2024 17:49
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bonservisi Galatasaray'da olan orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.

Galatasaray'ın 16, 17, 19 yaş altı takımlarında oynadıktan sonra 2022 yılında A takımına yükselen Özgür Baran, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ilk yarısında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da forma giydi.

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