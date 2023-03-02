Galatasaray'dan Florya adımı

Galatasaray Kulübü, Florya arazisini birleştirme yolunda önemli bir adım daha attı. Metin Oktay Tesisleri'nin üzerinde bulunduğu arazinin, tapusu kulübe ait olmayan 40 dönümlük bölümü için izin alındı.



Söz konusu parçanın da tapusu Galatasaray'a geçecek. Böylece tüm parsel 95 dönüme ulaşacak. Buraya kurulacak gayrimenkul projesine de onay çıkacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.



40 dönümlük bölüme toplam 1 milyar 150 milyon TL ödenecek. Söz konusu rakam için çekilecek kredi konusunda Dursun Özbek yönetimi, Ziraat Bankası ile anlaştı.



Futbol A Takım tesislerinin Kemerburgaz'da inşa edilecek kompekse taşınmasının ardından Florya yıkılacak.



Ayrıca altyapının bir bölümü Büyükçekmece'deki, merhum başkan Özhan Canaydın tarafından alınan araziye yapılacak tesise taşınacak.





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