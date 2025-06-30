Galatasaray'dan filede yılın bombası: Sylla

Sultanlar Ligi yeni sezonunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Naz Aydemir Akyol, Lukasik gibi isimlerle anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar için sürpriz iddia İtalya'dan geldi.



Corriere Della Sera'da yer alan habere göre; Vero Volley Milano ile bağlarını koparmaya hazırlanan Myriam Sylla'nın önümüzdeki sezon Galatasaray Daikin'de forma giymesi kesinleşti.



Myriam Sylla'nın Galatasaray'dan 2 yıllık transfer teklifi aldığı belirtildi.



OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNUN MİMARLARINDAN



Sylla 1995 doğumlu boyu 184 santim olmakla beraber smaç yüksekliği 320 blok yüksekliği ise 302 santimi buluyor.



Sylla, Olimpiyat Şampiyonu İtalya'nın en önemli oyuncularından biriydi.







