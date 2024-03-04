Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Espor, derbide Fenerbahçe'yi 4-1 yendi. Bu karşılaşmanın ardından Galatasaray, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
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04 Mart 2024 21:31
ESpor derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan ezeli rakibi için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe arması ve hakem yer alan bir fotoğraf paylaştı ve, "Bir şeyler yap" ifadelerini kullandı. Galatasaray bu paylaşımına ayrıca, "Bu sefer olmadı" ifadelerini yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf:




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