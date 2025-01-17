Galatasaray'dan Disasi için teklif!

Galatasaray, transfer döneminin başlamasıyla takviyeler için resmen harekete geçti.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sezonun kalan bölümünde 3'lü savunmayı tercih edecek.
Davinson Sanchez gibi ayağı iyi, hızlı ve güçlü bir stoper talep eden başarılı teknik adam yönetime İngiltere'den iki oyuncunun ismini verdi: Axel Disasi-Diego Carlos...
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Chelsea'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Disasi için kiralama teklifi yapıldı. Fransız yıldızın 30 milyon Euro'luk değeri transferi zorlaştırsa da sarı-kırmızılılar imkanlarını zorluyor.
CARLOS, WALKER
Diğer taraftan Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Diego Carlos için de devrede olan Galatasaray, Aston Villa ile sıkı bir pazarlık halinde.
Galatasaray'ın gündeminde ayrıca Manchester City'den ayrılması beklenen Kyle Walker da yer alıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sezonun kalan bölümünde 3'lü savunmayı tercih edecek.
Davinson Sanchez gibi ayağı iyi, hızlı ve güçlü bir stoper talep eden başarılı teknik adam yönetime İngiltere'den iki oyuncunun ismini verdi: Axel Disasi-Diego Carlos...
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Chelsea'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Disasi için kiralama teklifi yapıldı. Fransız yıldızın 30 milyon Euro'luk değeri transferi zorlaştırsa da sarı-kırmızılılar imkanlarını zorluyor.
CARLOS, WALKER
Diğer taraftan Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Diego Carlos için de devrede olan Galatasaray, Aston Villa ile sıkı bir pazarlık halinde.
Galatasaray'ın gündeminde ayrıca Manchester City'den ayrılması beklenen Kyle Walker da yer alıyor.