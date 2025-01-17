Galatasaray'dan Disasi için teklif!

Galatasaray, Axel Disasi için Chelsea'ye kiralama teklifi yaptı. Sarı-kırmızılılar, Diego Carlos için de Aston Villa ile görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Disasi için teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2025 09:30
Son güncelleme 17 Ocak 2025 09:31
Galatasaray, transfer döneminin başlamasıyla takviyeler için resmen harekete geçti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sezonun kalan bölümünde 3'lü savunmayı tercih edecek.

Davinson Sanchez gibi ayağı iyi, hızlı ve güçlü bir stoper talep eden başarılı teknik adam yönetime İngiltere'den iki oyuncunun ismini verdi: Axel Disasi-Diego Carlos...

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Chelsea'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Disasi için kiralama teklifi yapıldı. Fransız yıldızın 30 milyon Euro'luk değeri transferi zorlaştırsa da sarı-kırmızılılar imkanlarını zorluyor.

CARLOS, WALKER

Diğer taraftan Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Diego Carlos için de devrede olan Galatasaray, Aston Villa ile sıkı bir pazarlık halinde.

Galatasaray'ın gündeminde ayrıca Manchester City'den ayrılması beklenen Kyle Walker da yer alıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery