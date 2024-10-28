Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarına uyarı!

Galatasaray Kulübü RAMS Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlarına önemli uyarılarda bulundu. İstanbul Metro da dev derbi için M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında önemli bir düzenlemeye gitti.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarına uyarı!
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28 Ekim 2024 12:32
Süper Lig'de 10. haftanın kapanışında Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek... İki ezeli rakibin dev mücadelesi öncesi sarı kırmızılı kulüpten taraftarlara bir uyarı mesajı paylaşıldı.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi taraftarlarını stadyuma erken davet eden Galatasaray Kulübü, metro girişinden gelecek taraftarlar için önemli uyarılarda bulundu.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

''Galatasarayımızın, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için RAMS Park'ın kapıları saat 17.00'de, Aslanlı Yol ise saat 16.15'te taraftarlarımıza açılacaktır.

Yoğunluktan etkilenmemek ve maç coşkusunu önceden yaşamak için stadyuma erken gelmeniz rica olunur. Ayrıca, Passo Card kullanarak turnikelerden daha kolay ve hızlı geçiş yapabilirsiniz.

Metro girişinden gelen taraftarlarımız, stadyuma alınamayacak eşyalarını bilet gişesinin yanında bulunan emanetçiye bırakabilir.''


METRO İSTANBUL'DAN DÜZENLEME

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul'un derbiye özel çalışma planlarını da aktardı. Taraftarların bu bilgilendirmeleri dikkate alınarak sıkıntısız şekilde stadyuma gelebilecekleri aktarıldı.



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