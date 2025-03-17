Galatasaray'dan derbi için yabancı hakem açıklaması!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı hakem gündemiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbi için yabancı hakem açıklaması!
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17 Mart 2025 20:38
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı hakem gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazgan, "Yerli veya yabancı hakem fark etmez. İyi ve kötü hakem vardır. İyi bir hakem olsun. Bir kişi olmasın. Mariborlu bir hakem olmasın. Hull Cityli bir hakem olmasın. Kalkıp göz gözün parmağına Mariborlu hakem getirdiler. Ne kadar adil ve tarafsız olduklarını kupa maçında atayacakları hakemle belirleyecekler." dedi.

Yazgan, ayrıca Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında RAMS Park'ta olduğu gibi Kadıköy'de de İstanbul Emniyeti'nin gerekli tedbirleri alacağına inandığını söyledi.

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