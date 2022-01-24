Galatasaray'dan Cyle Larin hamlesi!

Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Cyle Larin hamlesi!
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24 Ocak 2022 17:56
Süper Lig'de milli araya Trabzonspor mağlubiyeti ile giren Galatasaray'da flaş bir transfer hamlesi geldi.

GALATASARAY, DURUMUNU SORDU

A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin ile ilgileniyor.

Galatasaraylı yetkililerin, Kanadalı golcünün Beşiktaş'la olan durumunu sorduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLUKTA KİLİT ROL OYNADI

Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 25 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ  ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Beşiktaş, yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu golcü futbolcu ile şu ana kadar anlaşma sağlayamadı.

Larin'in adı Avrupa'dan da birçok ekiple anılıyor.



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