Galatasaray'dan çarpıcı paylaşım; "Türk futboluna yakışmıyorsunuz"

Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile hakem kararlarına tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan çarpıcı paylaşım; 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz'
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04 Nisan 2024 10:20
Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile hakem kararlarına tepki gösterdi.

"Günaydın Galatasaray Ailesi" metni ile yapılan paylaşımda, daha önce Galatasaray tribünlerinde açılan ve hakem eleştirilerinde bulunan 3 pankarta yer verildi.

Kulübün yaptığı paylaşımda sırasıyla, "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" pankartlarına yer verildi.
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