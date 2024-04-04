Galatasaray'dan çarpıcı paylaşım; 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz'

Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile hakem kararlarına tepki gösterdi.
"Günaydın Galatasaray Ailesi" metni ile yapılan paylaşımda, daha önce Galatasaray tribünlerinde açılan ve hakem eleştirilerinde bulunan 3 pankarta yer verildi.
Kulübün yaptığı paylaşımda sırasıyla, "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" pankartlarına yer verildi.
"Günaydın Galatasaray Ailesi" metni ile yapılan paylaşımda, daha önce Galatasaray tribünlerinde açılan ve hakem eleştirilerinde bulunan 3 pankarta yer verildi.
Kulübün yaptığı paylaşımda sırasıyla, "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" pankartlarına yer verildi.
⚡Galatasaray'ın paylaşımı;
"Türk futboluna yakışmıyorsunuz"
"Masabaşı Hesaplar Kurulu"
"Bu takım bu sene söke söke şampiyon" https://t.co/KZQgrVdaMd
— Sporx (@sporx) April 4, 2024
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