02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-014'
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
3-044'
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
0-145'
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Galatasaray'dan bir paylaşım daha: "İnsanlık dışı görüntüler"

Galatasaray, Leroy Sane'nin gol sevinci sırasında Kazımcan Karataş'a tribünden çakmak isabet etmesini "insanlık dışı görüntüler" diyerek sosyal medyada paylaştı.

calendar 02 Aralık 2025 20:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan bir paylaşım daha: 'İnsanlık dışı görüntüler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'ın derbi paylaşımları devam ediyor.

Maçın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçen Galatasaray'da, futbolcular deplasman tribünü önünde sevindi. Sevinç esnasında futbolculara tribünden yabancı madde yağdı.

Tribünlerden atılan bir çakmak Kazımcan Karataş'ın hemen gözünün altına isabet etti. 22 yaşındaki futbolcu, tedavi edildikten sonra maça devam edebildi.



Galatasaray sosyal medya hesabından o anları, "Leroy Sané'nin golünün ardından Kadıköy'de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" ifadeleriyle yayınladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
