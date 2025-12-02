Galatasaray'dan bir paylaşım daha: 'İnsanlık dışı görüntüler'

Galatasaray'ın derbi paylaşımları devam ediyor.
Maçın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçen Galatasaray'da, futbolcular deplasman tribünü önünde sevindi. Sevinç esnasında futbolculara tribünden yabancı madde yağdı.
Tribünlerden atılan bir çakmak Kazımcan Karataş'ın hemen gözünün altına isabet etti. 22 yaşındaki futbolcu, tedavi edildikten sonra maça devam edebildi.
Galatasaray sosyal medya hesabından o anları, "Leroy Sané'nin golünün ardından Kadıköy'de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" ifadeleriyle yayınladı.
📲Galatasaray'ın paylaşımı: "Leroy Sané'nin golünün ardından Kadıköy'de yaşanan insanlık dışı görüntüler!"pic.twitter.com/fXG0v0XjIX
— Sporx (@sporx) December 2, 2025