Galatasaray'dan Beşiktaş'a 500. gol!

Galatasaray, Beşiktaş ile girdiği tarihi rekabette 500. golünü attı.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 359. maç geride kaldı. Tarihi rekabetteki 128 maçı sarı-kırmızılılar, 116 karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar kazandı. 115 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.
Bugünkü derbiye kadar Galatasaray 499 gol atarken Beşiktaş 472 kez fileleri havalandırdı. İlkay Gündoğan'ın 1-1 beraberliği sağlayan golü, tarihi rekabette sarı-kırmızılı ekibin kaydettiği 500. gol olarak kayıtlara geçti.
