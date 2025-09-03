Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a dev zam!

Transferde bombaları patlatan Galatasaray, yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmaya çalışıyor.



Barış'ı 35 milyon Euro'ya NEOM'a satmayan sarı kırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı ve kabul etmedi.



Şimdilik takımda kalan milli futbolcunun ismi Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya bildirildi.

YÜZDE 150 ZAM TEKLİF!



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 5 milyon euro net maaş teklif etti.





Sarı-kırmızılı takımda yıllık 2 milyon Euro kazanan Barış Alper Yılmaz, teklifi kabul etmesi durumunda yüzde 150 zam alarak mevcut maaşının yaklaşık 2.5 katını kazanacak.



Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.



PERFORMANSI



Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Barış Alper Yılmaz, 158 maçta Galatasaray forması ile sahaya çıktı.



Bu süreçte A Milli Takım forması da giymeye başlayan oyuncu sarı-kırmızılılarda toplam 28 gol ve 22 asist ile takıma katkı yaptı.







