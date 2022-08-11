Galatasaray'dan Bamba Dieng hamlesi!

Mertens'in ardından forvet bölgesine 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'da Alexis için çalışmalar sonuç vermedi. Sarı-Kırmızılılar'ın transferi için büyük çaba harcadığı Şilili yıldız tercihini Marsilya'dan yana kullandı.Ancak yönetim, Sanchez'in Fransız kulübüne transferini fırsata çevirmek için flaş bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Marsilya'da teknik direktör Tudor'la sorunlar yaşayan ve Alexis'in transferi sonrası 4. forvet durumuna düşen Bamba Dieng için düğmeye bastı.Geçen sezon dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki forvet, Tudor'un gelişi sonrası gözden düşmüş durumda. Galatasaray'ın Dieng için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Geçen sezon 46 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistlik performansıyla ön plana çıkan Senegalli yıldız, ileri uçta her bölgede görev yapabiliyor.Marsilya'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bamba Dieng'i sezon sonuna kadar kiralamaya sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor. Yönetimin bu transferde futbol direktörü Cenk Ergün'ün Igor Tudor'la yakın ilişkisini de koz olarak kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında.