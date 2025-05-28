28 Mayıs
Real Betis-Chelsea
22:00
28 Mayıs
Fredrikstad-Rosenborg
20:00
28 Mayıs
Bodo/Glimt-Viking
22:00
29 Mayıs
Internacional-Bahia
01:00

Galatasaray'dan ayrıldı, Vakıfbank'a imza attı

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, Katarina Dangubic'i transfer etti.

calendar 28 Mayıs 2025 11:43
Haber: Basın Bülteni
Galatasaray'dan ayrıldı, Vakıfbank'a imza attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda Sırp smaçör Katarina Dangubic'i transfer etti.

12 Eylül 1999'da dünyaya gelen Dangubic, Sırbistan'da başladığı kariyerinde Vizura Ruma, LKS Commercecon Lodz, Vero Volley Monza, Beijing BAIC Motor, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü formaları giydi ve son olarak Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin'in kadrosunda yer aldı.

Milli takım formasıyla 2022'de dünya, 2019'da da Avrupa şampiyonu olan Dangubic, kulüp takımlarıyla da 4 kez Sırbistan Ligi şampiyonu olmayı başardı.

Bireysel olarak da birçok başarının altına imza atan Dangubic, Polonya ve Sırbistan liglerinde en iyi smaçör seçildi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.