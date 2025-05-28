Galatasaray'dan ayrıldı, Vakıfbank'a imza attı

VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda Sırp smaçör Katarina Dangubic'i transfer etti.



12 Eylül 1999'da dünyaya gelen Dangubic, Sırbistan'da başladığı kariyerinde Vizura Ruma, LKS Commercecon Lodz, Vero Volley Monza, Beijing BAIC Motor, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü formaları giydi ve son olarak Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin'in kadrosunda yer aldı.



Milli takım formasıyla 2022'de dünya, 2019'da da Avrupa şampiyonu olan Dangubic, kulüp takımlarıyla da 4 kez Sırbistan Ligi şampiyonu olmayı başardı.



Bireysel olarak da birçok başarının altına imza atan Dangubic, Polonya ve Sırbistan liglerinde en iyi smaçör seçildi.



