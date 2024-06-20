Galatasaray'dan Assignon için resmi teklif

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lorenz Assignon için Rennes'e resmi teklif yaptı.
TEKLİF 8 MİLYON EURO
A Spor'un haberine göre; Aaron Wan-Bissaka ile birlikte Galatasaray'ın sağ bek listesinde en üst sıralarda bulunan Fransız futbolcu Assignon için sarı-kırmızılı kulüp, Rennes'e 8 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Haberde, Rennes'in bu teklifi şu an için kabul etmediği belirtilirken Fransız kulübünün 11 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon'un listelerinde olduğunu açıklamıştı ve şu ifadeleri kullanmıştı;
"Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon listemizde olup takip ettiğimiz isimlerden ikisi. Ancak listemizde 6-7 oyuncu var. Oyuncunun Türkiye'ye bakış açısı, oluşacak toplam maliyeti… Okan Hocamız'ın ve scout ekibimizin belirlediği bazı kriterler var. Oyuncunun taşıması gereken özellikler var. Bizim beklentilerimizi karşılayacak bir ismi transfer edeceğiz. Herkese eşit mesafedeyiz. Yakınlık transferde şartlar oluşunca bundan bahsedebiliriz. Burada listemizdeki oyuncuların şartlarını öğrenip, listemizdeki oyuncuları güncelleyip Türkiye'ye dönüp şartları yeniden değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. İmza atacağımız aşamada değiliz"
TEKLİF 8 MİLYON EURO
A Spor'un haberine göre; Aaron Wan-Bissaka ile birlikte Galatasaray'ın sağ bek listesinde en üst sıralarda bulunan Fransız futbolcu Assignon için sarı-kırmızılı kulüp, Rennes'e 8 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Haberde, Rennes'in bu teklifi şu an için kabul etmediği belirtilirken Fransız kulübünün 11 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon'un listelerinde olduğunu açıklamıştı ve şu ifadeleri kullanmıştı;
"Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon listemizde olup takip ettiğimiz isimlerden ikisi. Ancak listemizde 6-7 oyuncu var. Oyuncunun Türkiye'ye bakış açısı, oluşacak toplam maliyeti… Okan Hocamız'ın ve scout ekibimizin belirlediği bazı kriterler var. Oyuncunun taşıması gereken özellikler var. Bizim beklentilerimizi karşılayacak bir ismi transfer edeceğiz. Herkese eşit mesafedeyiz. Yakınlık transferde şartlar oluşunca bundan bahsedebiliriz. Burada listemizdeki oyuncuların şartlarını öğrenip, listemizdeki oyuncuları güncelleyip Türkiye'ye dönüp şartları yeniden değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. İmza atacağımız aşamada değiliz"