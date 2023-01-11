Galatasaray'dan Ahmet Çalık paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile andı.
Sarı kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı!
Sarı kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı!
Galatasaray'ın Ahmet Çalık paylaşımı🙏 https://t.co/aGLUPE2G44
— Sporx (@sporx) January 11, 2023
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ