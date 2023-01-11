Galatasaray'dan Ahmet Çalık paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Ahmet Çalık paylaşımı!
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11 Ocak 2023 09:40
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile andı.

Sarı kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı!

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