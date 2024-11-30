Galatasaray'dan 70 milyonluk anlaşma!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yönetim, kulübü maddi açıdan düzlüğe çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılı yönetim son olarak gayrimenkul sektöründe KKTC'de faaliyetlerini sürdüren inşaat şirketi Alpcans ile sponsorluk anlaşması yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türk sporunun öncüsü Galatasaray, gayrimenkul sektöründe KKTC'nin vizyoner inşaat şirketi Alpcans ile güçlerini birleştirerek 2024-2025 sezonu için Futbol A Takımımızın forma sponsorluğu anlaşmasına imza atıyor." ifadelerini kullandı.
70 MİLYONLUK ANLAŞMA
Sarı kırmızılı takımın bu sponsorluktan kazanacağı rakam da belli oldu.
Nevzat Dindar'ın haberine göre; forma kol alt kısmı sponsorluğu için Alpcans firmasıyla 1 sene için 70 milyon lira karşılığında anlaştı.
Galatasaray, yapılan bu anlaşmanın detaylarını kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak.
Sarı kırmızılı yönetim son olarak gayrimenkul sektöründe KKTC'de faaliyetlerini sürdüren inşaat şirketi Alpcans ile sponsorluk anlaşması yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türk sporunun öncüsü Galatasaray, gayrimenkul sektöründe KKTC'nin vizyoner inşaat şirketi Alpcans ile güçlerini birleştirerek 2024-2025 sezonu için Futbol A Takımımızın forma sponsorluğu anlaşmasına imza atıyor." ifadelerini kullandı.
70 MİLYONLUK ANLAŞMA
Sarı kırmızılı takımın bu sponsorluktan kazanacağı rakam da belli oldu.
Nevzat Dindar'ın haberine göre; forma kol alt kısmı sponsorluğu için Alpcans firmasıyla 1 sene için 70 milyon lira karşılığında anlaştı.
Galatasaray, yapılan bu anlaşmanın detaylarını kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak.