Galatasaray'dan 1 milyar liralık kazanç!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçlık bir maraton koşan Galatasaray, büyük bir gelirin sahibi oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'nde ettiği mücadeleden 31.7 milyon Euro yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'nin sahibi oldu.
Turnuvada A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, buradan da 500 bin Euro'luk ek gelirin sahibi oldu.
Aslan, eğer bu kupayı müzesine götürmeyi başarabilirse 14.4 milyon Euro daha kazanacak.
Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'nde ettiği mücadeleden 31.7 milyon Euro yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'nin sahibi oldu.
Turnuvada A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, buradan da 500 bin Euro'luk ek gelirin sahibi oldu.
Aslan, eğer bu kupayı müzesine götürmeyi başarabilirse 14.4 milyon Euro daha kazanacak.
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