Galatasaray'dan 1 milyar liralık kazanç!

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın kasasına koyduğu net rakam belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan 1 milyar liralık kazanç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2023 11:48
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçlık bir maraton koşan Galatasaray, büyük bir gelirin sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'nde ettiği mücadeleden 31.7 milyon Euro yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'nin sahibi oldu.

Turnuvada A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, buradan da 500 bin Euro'luk ek gelirin sahibi oldu.

Aslan, eğer bu kupayı müzesine götürmeyi başarabilirse 14.4 milyon Euro daha kazanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery