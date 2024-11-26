Galatasaray Daikin, Pfeffingen deplasmanında

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında çarşamba günü İsviçre'nin Sm' Aesch Pfeffingen ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Pfeffingen'deki MZH Löhrenacker Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Galatasaray, 8'li final turu ilk maçından iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.
Rövanş karşılaşması, 12 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Pfeffingen'deki MZH Löhrenacker Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Galatasaray, 8'li final turu ilk maçından iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.
Rövanş karşılaşması, 12 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.