Galatasaray Daikin, Pfeffingen deplasmanında

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda çarşamba günü Sm' Aesch Pfeffingen'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, Pfeffingen deplasmanında
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26 Kasım 2024 12:54
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında çarşamba günü İsviçre'nin Sm' Aesch Pfeffingen ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Pfeffingen'deki MZH Löhrenacker Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Galatasaray, 8'li final turu ilk maçından iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Rövanş karşılaşması, 12 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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