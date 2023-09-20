Galatasaray Daikin 2'de 2 yaptı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki ikinci maçında Yunanistan'ın AO Markopoulous takımını 3-0 mağlup etti.
Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-23, 25-13 ve 25-23'lük setlerle yendi.
Galatasaray Daikin, üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.00'de, Kosova'nın KV Drita takımıyla karşılaşacak.
Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek sarı-kırmızılılar, 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşecek.
Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-23, 25-13 ve 25-23'lük setlerle yendi.
Galatasaray Daikin, üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.00'de, Kosova'nın KV Drita takımıyla karşılaşacak.
Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek sarı-kırmızılılar, 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşecek.