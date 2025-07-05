05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
19:00
05 Temmuz
Real Madrid-B. Dortmund
23:00
05 Temmuz
Kristiansund BK-Bodo/Glimt
21:00
05 Temmuz
Tromsoe-Molde
23:00
05 Temmuz
Sligo Rovers-Shamrock
21:45
05 Temmuz
Oesters IF-Mjaellby
16:00
05 Temmuz
Hammarby-IFK Vaernamo
18:30

Galatasaray'da Yunus Akgün krizi!

Galatasaray yönetimi, altyapısından yetişen oyuncuya son olarak bonuslarla birlikte 130 milyon TL'ye yakın rakam önerdi ancak menajerleri avroya dönülmesini isteyince kriz çıktı ve imza işi uzadı.

calendar 05 Temmuz 2025 09:39
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Yunus Akgün krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen Yunus Akgün ile tam yedi aydır yeni sözleşmeye imza atamadı. 

7 AYDIR MASADA!

Ocaktan bu yana devam eden görüşmelerde ıslak imzaların bir türlü atılamamasının perde arkasında ise oyuncunun menajerleri var. Yunus'un hem sözleşme süresini uzatmak hem de maaşına yüksek oranda iyileştirme yapmak isteyen yönetim, Akgün'e bonuslarla birlikte 130 milyon TL'yi bulan rakam önerdi. Milli futbolcu da altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın bu teklifini kabul etti.



AYRICALIK OLMAZ

Ancak imzalar Yunus'un bu teklife 'evet' demesine rağmen atılamadı. Milli oyuncunun menajerleri William Davilla ile Cenk Melih Yazıcı, 'avro' bazlı sözleşme istedi. Bugüne kadar sözleşme uzattığı bütün oyunculara hatta teknik direktör Okan Buruk'a da TL üzerinden kontrat yapan Galatasaray yönetimi bundan taviz vermek istemedi. Hatta zamanında Fatih Terim'in de çıkan kural sonrasında TL üzerinden sözleşme yaptığını dahi hatırlattı! Bunlara rağmen somut bir adım atılamadı.

11 MİLYON AVROYA SERBEST

Menajerlerinin döviz bazlı kontrat istemesi nedeniyle sözleşme imzalanmayan Yunus Akgün için önemli de bir tehlike mevcut! Galatasaray Kulübü ile 2026'ya kadar mukavelesi olan Yunus'un anlaşmasında "11 milyon avroya serbeste kalır" maddesi bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.