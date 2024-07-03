Galatasaray'da Yunus Akgün kararı

Galatasaray'da takıma geri dönen Yunus Akgün için yeni bir gelişme yaşandı.
Geçen sezonu Leicester City'de kiralık geçiren Yunus Akgün'ün menajeri, kulübe 10 milyon euro'luk teklif getirebileceğini belirtti.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon planlamasında yer alan 23 yaşındaki yıldızı bırakmak istemediğini ileterek bu öneriyi geri çevirdi.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Geçen sezonu Leicester City'de kiralık geçiren Yunus Akgün'ün menajeri, kulübe 10 milyon euro'luk teklif getirebileceğini belirtti.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon planlamasında yer alan 23 yaşındaki yıldızı bırakmak istemediğini ileterek bu öneriyi geri çevirdi.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.