Galatasaray'da Yunus Akgün kararı

Galatasaray'da takıma geri dönen Yunus Akgün için yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus Akgün kararı
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03 Temmuz 2024 12:36
Galatasaray'da takıma geri dönen Yunus Akgün için yeni bir gelişme yaşandı.

Geçen sezonu Leicester City'de kiralık geçiren Yunus Akgün'ün menajeri, kulübe 10 milyon euro'luk teklif getirebileceğini belirtti.



Sarı-kırmızılılar, yeni sezon planlamasında yer alan 23 yaşındaki yıldızı bırakmak istemediğini ileterek bu öneriyi geri çevirdi.

Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.



 
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