Galatasaray'da Yunus Akgün için derbi gelişmesi!

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Yunus Akgün, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyor. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus Akgün için derbi gelişmesi!
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22 Şubat 2025 11:13
Ajax maçında sakatlanan ve formasından uzak kalan Yunus Akgün'ün derbide oynaması için önünde engel kalmadı.

Milli oyuncunun sağlık durumunun tamamen iyi durumda olduğu kulüp doktorları tarafından teknik heyete bildirildi.

Yunus'un pazartesi günü Rams Park'taki müsabakaya da yetişmesi bekleniyor.

AZ Alkmaar maçının ardından "Derbide oynayacak mısın?" sorusuna Yunus Akgün, "İnşallah" yanıtını verdi.

SON 5 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Yunus Akgün, Galatasaray 'ın oynadığı son 5 maçta forma giyemedi. 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor, Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar maçlarında görev alamadı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Yunus Akgün 11 gol 6 asistlik katkı sağladı. 

 
 


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