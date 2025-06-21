Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi!

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.



Galatasaray, Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak yaz transfer dönemine flaş bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılarda son olarak iç transferde önemli bir gelişme yaşandı.



YUNUS AÇIKLANIYOR

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk iç transferini Yunus Akgün'le yaptı.Altyapıdan yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız oyuncuyla 4 yıllık yeni kontrat yapıldı. Pazartesi günü resmi olarak bu imza açıklanacak.Yunus'un sözleşmesinde serbest kalır maddesi yok. Ayrıca alacağı ücrete de büyük oranda zam yapıldı.Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 44 maçta boy gösteren milli yıldız, 12 gol 13 asistlik katkı sağladı.