23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
14:30
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
14:15
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
14:30
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
0-012'
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
0-014'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da yine gündem sağ bek transferi!

Galatasaray, Wilfried Singo'nun yaşadığı sakatlıkların ardından devre arasında sağ beke transfer yapmayı planlıyor.

calendar 23 Kasım 2025 12:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Leo Dubois, Serge Aurier, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski, Wilfried Singo... Son dönemde sağ bekte birçok takviyeye imza atan Galatasaray, ara transfer döneminde bu bölgeyi yeniden güçlendirebilir.

SINGO'NUN SAKATLIKLARI

Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı. Ancak Fildişili futbolcu, arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekti.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kaldı. Beşiktaş derbisinin ardından bu kez Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşayan 24 yaşındaki futbolcu için bu kez de dört haftalık bir tedavi süreci öngörülüyor.

SAĞ BEK YETERSİZ KALDI


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Singo'nun yokluğunda sağ bekte Roland Sallai'ye forma verdi. Roland Sallai, sağ bekte başarılı bir performans ortaya koymasına rağmen, orijinal mevkisinin bu bölge olmaması ve hücum hattında yaşanan sakatlıkların ardından kanatta da alternatif olması nedeniyle sağ bek bölgesi yetersiz kaldı.

Sarı-kırmızılılarda sağ bek için alternatiflerden biri olan Kaan Ayhan da bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

Galatasaray, Singo'nun yaşadığı sakatlıklar ve Okan Buruk'un, Fildişili futbolcuyu stoperde de kullanmak istemesi nedeniyle ocak ayındaki ara transfer döneminde sağ beke takviye yapmayı planlıyor.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Sarı-kırmızılı takımda Singo, Gençlerbirliği maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Roland Sallai ise gördüğü kırmızı kartın ardından gelecek haftaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından, "Sallai'yi çıkarmayı düşünüyordum. Elimdeki tek sağ bek oydu. Barış'ın ağrısı daha riskliydi. Torreira, sarı kart sınırındaydı. Böyle olunca onu sahada tuttuk ama kırmızı kart görünce sağ bekteki eksikliğimiz maksimum seviyeye çıktı. Süper Lig maçında oraya bir çözüm bulmamız gerekecek." dedi.

Başarılı teknik adam, Gençlerbirliği maçının ardından transfer için de "Kadromuz dar değil. Aldığınız performanslar önem kazanıyor. Bazılarından alırken, bazılarından alamıyorsunuz. Alamadığınız performanslar elinizi zorlaştırıyor. Kazım gibi ekstra bir oyuncu çıktı. Bizim üçüncü sol bekimizdi. İyi çalıştı, bugün ona şans geldi ve iyi değerlendirdi. Onun yanında her bölgede alternatifimiz vardı. Tam kadro olduğumuzda zorlandığımız anlar oldu. Ancak futbolun içinde maalesef bu var. Aynı anda İlkay ve Yunus sakatlandı. Belli pozisyonlarda bu zorlukları çektik. Bugün birçok oyuncumuz sakat. Zorlu bir fikstür oynuyoruz. Sadece bizim maçlarımız değil, oyuncularımız milli takıma gidiyor. Çok fazla milli maç var. Her oyuncumuz milli takımına hizmet etmek için ekstra çaba gösteriyor. Bunu Osimhen'in sakatlığında da gördük. Ancak toparlanacağız. Önemli olan sahaya çıkacak 11'imizin olması. Önümüzdeki iki maça böyle hazırlanacağız. Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Sezon başında her mevkide birçok oyuncumuz vardı. Hangisi oynayacak diye bakıyorduk. Hepsinin aynı anda sakatlanacağını ön göremezsiniz. Önümüzde bir şans var. Devre arasında takviyeler yapmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
