Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u sahasında konuk etti.



Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, 3-2'lik skorla kazandı.



Konuk ekibe karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mustapha Yatabare, 49. dakikada Redrik Ulvestad ve 65. dakikada Ahmet Oğuz kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 10. dakikada ve 58. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis attı.



Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde iki maç aradan sonra kaybetti ve 47 puanda kaldı. Rakibine deplasmanda ilk kez 3 gol atan Sivasspor ise ligde 48 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



TORRENT'TEN 3 DEĞİŞİKLİK



Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.



Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Altay'ı deplasmanda 1-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Marcao ve Omar Elabdellaoui kadroda yer almazken, Berkan Kutlu da yedeğe çekildi. Marcao sarı kart cezası, Elabdellaoui de antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.



Teknik direktör Domenec Torrent, Demir Grup Sivasspor maçında bu futbolcuların yerlerine Sacha Boey, Semih Kaya ve Taylan Antalyalı'yı görevlendirdi.



Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Semih Kaya, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Erick Pulgar, Ryan Babel, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berkan Kutlu'nun yanı sıra Jankat Yılmaz, Alparslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu oturdu.



Tedavisine devam edilen Inaki Pena ile sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Sofiane Feghouli de maçın kadrosunda yer almadı.



SİVASSPOR'DA 4 RÖTUŞ



Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son maça göre ilk 11'de 4 değişiklikle takımını Galatasaray karşısında sahaya sürdü.



Çalımbay, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maça 11'de çıkan oyunculardan Muammer Yıldırım, Goutas, Camara ve Ziya Erdal'ı yedeğe çekti.



Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçında bu futbolcuların yerlerine Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi'ye formayı verdi.



Konuk takım, Galatasaray karşısına Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Grandel ve Yatabare 11'i ile çıktı.



Sivas ekibinin yedek kulübesinde ise Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Camara, Goutas, Cofie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Sefa Yılmaz, Kayode ve Konate yer aldı.



GALATASARAY GOLLE BAŞLADI



Galatasaray, 10. dakikada Bafetimbi Gomis ile golü buldu. Bu dakikada tek paslarla ceza alanına giren Galatasaray, Emre Kılınç'ın kale ağzına çevirdiği topta Gomis'in vuruşuyla 1-0 öne geçti.



EMRE KILINÇ CEZALI



Galatasaray'da Emre Kılınç, 17. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Uğur Çiftçi'ye faulü sonrası kart gören tecrübleli futbolcu, gelecek haftaki Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.



DEVRE BİTMEDEN EŞİTLİK



Konuk Sivasspor, devre bitmeden eşitliği yakaladı. 44. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yatabare, yaptığı kafa vuruşu ile skora dengeyi getirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI TEMPOLU



Mücadelede ikinci yarı tempolu başlarken Sivasspor, 49. dakikada 2-1 öne geçti. Sivasspor'da Faycal Fajr'ın ortasında kafalardan seken top Fredrik Ulvestad'ın önünde kaldı, Norveçli oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.



PENALTI VE GOMIS SAHNEDE



Galatasaray, 57. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında düşürülmesi ile penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Gomis, 58. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.



AHMET OĞUZ'DAN NEFİS GOL



Sivasspor, 65. dakikada Ahmet Oğuz ile 3-2 öne geçti. Sağ kanattan orta şut karışımı bir top gönderen Ahmet Oğuz'un vuruşu kaleye doğru yöneldi ve Muslera'nın üstünden ağlarla buluştu.



TORRENT'TEN 3 HAMLE BİRDEN



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 76. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda; Gomis, Babel ve Pulgar oyundan çıktı. Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan ve Mustafa Muhammed oyuna dahil oldu.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Sivasspor sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan hareketlenen Boey'in ceza sahasına yerden ortasında, kale sahası önünde Gomis'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.



10. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Emre Kılınç'ın içeri çevirdiği topu, Gomis altıpas önünde yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu.



38. dakikada Van Aanholt'un soldan yaptığı ortada kale sahasında Babel'in kötü kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



42. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.



44. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında, ceza sahasında Yatabare uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Demir Grup Sivasspor 2-1 öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Pulgar'ın kafasından seken topu arka direkte Appindangoye kafayla içeri indirdi. Ulvestad, altıpas önünde kontrol ettiği topu filelere yolladı.



57. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını işaret etti.



58. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.



65. dakikada Demir Grup Sivasspor tekrar öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışında sol çaprazda kontrol eden Ahmet Oğuz, kaleci Muslera'nın da önde olduğu pozisyonda doğrudan kaleye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-3



90+1. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleciden döndü ve sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Stat: Nef



Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez



Galatasaray: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar (Dk. 76 Berkan Kutlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Mustafa Muhammed)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Kayode), Appindangoye (Dk. 74 Goutas), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr (Dk. 86 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Grandel (Dk. 87 Kerem Atakan Kesgin), Yatabare (Dk. 74 Konate)



Goller: Dk. 10 ve 58 (Penaltıdan) Gomis (Galatasaray), Dk. 44 Yatabare, Dk. 49 Ulvestad, Dk. 65 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Emre Kılınç, Dk. 30 Boey (Galatasaray), Dk. 30 Fajr, Dk. 52 Ulvestad, Appindangoye, Dk. 78 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)













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