Galatasaray'da yerli futbolcular için yeni karar!

Galatasaray'da Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e hem zam yapılacak hem de sözleşmeleri uzatılacak.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da yerli futbolcular için yeni karar!
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30 Kasım 2024 23:24
Galatasaray'da yerli futbolcular için yeni bir karar alındı.

Sarı-Kırmızılılar'da kur farkı nedeniyle maaş seviyeleri düşük kalan yerli oyuncuların sözleşmesinde ciddi oranda iyileştirme yapılacak.

TRT Spor'un haberine göre; Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e hem zam yapılacak hem de sözleşmeleri uzatılacak.

Haberde, Yunus Akgün ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalanacağı ancak oyuncunun menajeri yurtdışında olduğu için önümüzdeki hafta içinde anlaşmanın tamamlanmasının beklendiği de belirtildi. 

 
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