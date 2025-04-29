Galatasaray'da yeni joker Roland Sallai

Ligde emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da geçen yıllarda Barış Alper'in üstlendiği görevi bu kez Roland Sallai üstleniyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu sezon parçalı forma altında sağ ve sol bekin yanı sıra iki kanatta da görev alan Macar futbolcu, gol yollarında da etkili olmaya başladı.
PERFORMANSI
Bu sezon 6 kez fileleri havalandıran Sallai, yedekten gelerek önemli bir katkı sağladı.
Bu sezon parçalı forma altında sağ ve sol bekin yanı sıra iki kanatta da görev alan Macar futbolcu, gol yollarında da etkili olmaya başladı.
PERFORMANSI
Bu sezon 6 kez fileleri havalandıran Sallai, yedekten gelerek önemli bir katkı sağladı.