Galatasaray'da yeni joker Roland Sallai

Ligde şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray'da, önceki sezonlarda Barış Alper'in üstlendiği rolü bu kez Roland Sallai devralmış durumda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni joker Roland Sallai
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29 Nisan 2025 12:00
Ligde emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da geçen yıllarda Barış Alper'in üstlendiği görevi bu kez Roland Sallai üstleniyor.

Bu sezon parçalı forma altında sağ ve sol bekin yanı sıra iki kanatta da görev alan Macar futbolcu, gol yollarında da etkili olmaya başladı.


PERFORMANSI

Bu sezon 6 kez fileleri havalandıran Sallai, yedekten gelerek önemli bir katkı sağladı.



 
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