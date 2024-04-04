Galatasaray'da Victor Nelsson şaşırtmıyor: Emniyet kemeri

Galatasaray'da bu sezon formayı aldıktan sonra geri vermeyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, Hatayspor karşısında da başarılı bir performans gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı savunmacısı, defansta geçit vermedi. 2 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. 51 pasında yüzde 86 isabet yakaladı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı savunmacısı, defansta geçit vermedi. 2 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. 51 pasında yüzde 86 isabet yakaladı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
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