Galatasaray'da Victor Nelsson şaşırtmıyor: Emniyet kemeri

Galatasaray'da bu sezon formayı aldıktan sonra geri vermeyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, performansı ile büyük beğeni topluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Victor Nelsson şaşırtmıyor: Emniyet kemeri
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04 Nisan 2024 11:31
Son güncelleme 04 Nisan 2024 11:33
Galatasaray'da bu sezon formayı aldıktan sonra geri vermeyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, Hatayspor karşısında da başarılı bir performans gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı savunmacısı, defansta geçit vermedi. 2 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. 51 pasında yüzde 86 isabet yakaladı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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