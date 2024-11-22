Galatasaray'da Victor Nelsson ilk 11'e dönüyor

Galatasaray'da Bodrum deplasmanında cezalı Davinson Sanchez'in yerine Victor Nelsson forma giyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Victor Nelsson ilk 11'e dönüyor
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22 Kasım 2024 09:27
Galatasaray'da ilk 11'deki yerini kaybeden Victor Nelsson'a şans doğdu.

Bodrum deplasmanında Davinson Sanchez'in cezalı olması sebebiyle Okan Buruk'un ilk 11'de şans vermeyi planladığı Victor Nelsson, karşılaşmaya özel olarak hazırlandı.

OKAN BURUK GÖRÜŞME YAPTI

Öte yandan öğrencisi ile özel bir görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk, bu görüşmede Nelsson'a olan güvenini iletti.

Okan Buruk ile yaptığı görüşmeden memnun kalan Danimarkalı stoper, formsuz başladığı sezonda Bodrum maçında çıkış yakalayarak yeniden ilk 11'e girmenin hesaplarını yapıyor.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 maçta 533 dakika sahada kaldı.



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