Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi: Zammı kaptı, kalıyor!

Galatasaray'da her transfer döneminde ayrılacağı dedikoduları çıkan Victor Nelsson yine takımda kalıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olduğu Danimarkalı savunmacıyla devam etme istediğini iletti.
ZAMMI KAPTI
Sarı-kırmızılı yönetim Nelsson'un menajeriyle görüşmelere başladı. 2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncunun yeni kazancının 2.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray ile 46 maça çıkan Victor Nelsson, 2 gol kaydetti.
Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olduğu Danimarkalı savunmacıyla devam etme istediğini iletti.
ZAMMI KAPTI
Sarı-kırmızılı yönetim Nelsson'un menajeriyle görüşmelere başladı. 2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncunun yeni kazancının 2.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray ile 46 maça çıkan Victor Nelsson, 2 gol kaydetti.