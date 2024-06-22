Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi: Zammı kaptı, kalıyor!

Galatasaray'da her transfer döneminde ayrılacağı dedikoduları çıkan Victor Nelsson yine takımda kalıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi: Zammı kaptı, kalıyor!
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22 Haziran 2024 14:32
Galatasaray'da her transfer döneminde ayrılacağı dedikoduları çıkan Victor Nelsson yine takımda kalıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olduğu Danimarkalı savunmacıyla devam etme istediğini iletti.

ZAMMI KAPTI

Sarı-kırmızılı yönetim Nelsson'un menajeriyle görüşmelere başladı. 2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncunun yeni kazancının 2.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.



SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 46 maça çıkan Victor Nelsson, 2 gol kaydetti.


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