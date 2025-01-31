Galatasaray'da transfer tartışması!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve turnuvada ilk 8 şansını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek.
Galatasaray'da Ajax maçından önce de transfer tartışmaları gündeme gelirken, Hollanda'daki 2-1'lik yenilgi sonrası bu tartışmalar iyice gündem oldu.
Galatasaraylı taraftarlar, özellikle sosyal medyada transferlerin zamanında yapılması için yönetime baskı yapmaya başladı.
ALVARO MORATA TAMAM!
Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığı sonrası hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Milan'da forma giyen Alvaro Morata'yı gündemine aldı ve İspanyol golcüyle anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Morata transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
TARAFTAR TRANSFER BEKLİYOR!
Galatasaray taraftarı, hücum hattına takviye ile birlikte özellikle savunma bölgesine de takviye yapılmasını istiyor.
Galatasaray, yaz transfer döneminde sağ bek Elias Jelert ve Ismail Jakobs'u kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, iki isimden şu ana kadar beklediği verimi alamadı.
Jelert, Ajax karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olurken, Jakobs sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Galatasaray'da, Ajax karşılaşmasında sağ bekte Kaan Ayhan ve sol bekte Berkan Kutlu'nun oynaması da tepki çeken bir diğer konu oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçına aynı iki oyuncu ile çıkmış ve yenilerek turnuvadan elenmişti. Galatasaray, sağ bekte Kaan Ayhan ve sol bekte Berkan Kutlu'nun başladığı Ajax maçında da istediğini alamadı ve Hollanda ekibine yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalamadı.
STOPER TRANSFERİ
Galatasaray'da yaz transfer döneminde stoper transferi gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso ile uzun süre ilgilenmiş ancak İspanyol oyuncu son anda tercihini Roma'dan yana kullanmıştı. Hermoso'nun ardından stopere takviye yapmayan Galatasaray, yaz dönemini stoper transferi yapmadan tamamlamıştı.
MILAN SKRINIAR
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da bir kez daha stoper transferi gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'den Milan Skrinar ile ilgilenmiş ve anlaşma aşamasına gelmişti. Galatasaray'ın PSG'nin oyuncu limitini açmasını beklemesinin ardından Skrinar, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Galatasaray'da son dönemde gündemde yer alan stoperler ise Milan forması giyen Strahinja Pavlovic ve Eintracht Frankfurt'ta oynayan Tuta.
Frankfurt'ta forma giyen Tuta, Alman ekibinde kalmak istediğini söyledi. Galatasaray, Pavlovic için Milan ile temaslarına devam ediyor.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçının ardından transferle ilgili şu sözleri kullandı;
"Şu anda ilk yarıdaki performansları değerlendirme zamanı. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Transfer düşüncemiz var. Transfer yapmaya başladık. Mevkiler üzerinde çalışıyoruz. Avrupa Ligi ile ilgili en kötü şey üç oyuncu yazılması. Icardi sakatlandı. Hem ayrılan hem de ayrılacak oyuncular var. Sadece 3 oyuncu yazılması bana mantıklı gelmiyor. Üç oyuncudan fazla değiştiremememiz bana saçma geliyor. Bu kuralı doğru bulmuyorum. Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Transferde az kaldı. En kısa zamanda bizi hem ligde hem de Avrupa'da taşıyacak doğru oyuncularla takımımızı güçlendireceğiz. Bir sonraki turda üç oyuncumuz cezalı. Bu da bizim için bir dezavantaj ama hedeflerimiz devam ediyor. Bu hedeflerin arkasından gideceğiz. Taraftarımız merak etmesin. Onlar için bu zamana kadar en doğrusunu yaptık, yine yapacağız. Onların isteklerine saygı duyuyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda gerekli transferler yapılacaktır."
TEK TRANSFER AHMED KUTUCU
Galatasaray, ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'da Ajax maçından önce de transfer tartışmaları gündeme gelirken, Hollanda'daki 2-1'lik yenilgi sonrası bu tartışmalar iyice gündem oldu.
Galatasaraylı taraftarlar, özellikle sosyal medyada transferlerin zamanında yapılması için yönetime baskı yapmaya başladı.
ALVARO MORATA TAMAM!
Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığı sonrası hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Milan'da forma giyen Alvaro Morata'yı gündemine aldı ve İspanyol golcüyle anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Morata transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
TARAFTAR TRANSFER BEKLİYOR!
Galatasaray taraftarı, hücum hattına takviye ile birlikte özellikle savunma bölgesine de takviye yapılmasını istiyor.
Galatasaray, yaz transfer döneminde sağ bek Elias Jelert ve Ismail Jakobs'u kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, iki isimden şu ana kadar beklediği verimi alamadı.
Jelert, Ajax karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olurken, Jakobs sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Galatasaray'da, Ajax karşılaşmasında sağ bekte Kaan Ayhan ve sol bekte Berkan Kutlu'nun oynaması da tepki çeken bir diğer konu oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçına aynı iki oyuncu ile çıkmış ve yenilerek turnuvadan elenmişti. Galatasaray, sağ bekte Kaan Ayhan ve sol bekte Berkan Kutlu'nun başladığı Ajax maçında da istediğini alamadı ve Hollanda ekibine yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalamadı.
STOPER TRANSFERİ
Galatasaray'da yaz transfer döneminde stoper transferi gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso ile uzun süre ilgilenmiş ancak İspanyol oyuncu son anda tercihini Roma'dan yana kullanmıştı. Hermoso'nun ardından stopere takviye yapmayan Galatasaray, yaz dönemini stoper transferi yapmadan tamamlamıştı.
MILAN SKRINIAR
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da bir kez daha stoper transferi gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'den Milan Skrinar ile ilgilenmiş ve anlaşma aşamasına gelmişti. Galatasaray'ın PSG'nin oyuncu limitini açmasını beklemesinin ardından Skrinar, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Galatasaray'da son dönemde gündemde yer alan stoperler ise Milan forması giyen Strahinja Pavlovic ve Eintracht Frankfurt'ta oynayan Tuta.
Frankfurt'ta forma giyen Tuta, Alman ekibinde kalmak istediğini söyledi. Galatasaray, Pavlovic için Milan ile temaslarına devam ediyor.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçının ardından transferle ilgili şu sözleri kullandı;
"Şu anda ilk yarıdaki performansları değerlendirme zamanı. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Transfer düşüncemiz var. Transfer yapmaya başladık. Mevkiler üzerinde çalışıyoruz. Avrupa Ligi ile ilgili en kötü şey üç oyuncu yazılması. Icardi sakatlandı. Hem ayrılan hem de ayrılacak oyuncular var. Sadece 3 oyuncu yazılması bana mantıklı gelmiyor. Üç oyuncudan fazla değiştiremememiz bana saçma geliyor. Bu kuralı doğru bulmuyorum. Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Transferde az kaldı. En kısa zamanda bizi hem ligde hem de Avrupa'da taşıyacak doğru oyuncularla takımımızı güçlendireceğiz. Bir sonraki turda üç oyuncumuz cezalı. Bu da bizim için bir dezavantaj ama hedeflerimiz devam ediyor. Bu hedeflerin arkasından gideceğiz. Taraftarımız merak etmesin. Onlar için bu zamana kadar en doğrusunu yaptık, yine yapacağız. Onların isteklerine saygı duyuyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda gerekli transferler yapılacaktır."
TEK TRANSFER AHMED KUTUCU
Galatasaray, ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmıştı.