Galatasaray'da tangolar 'Buruk' kaldı

Kasımpaşa maçında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, Süper Lig'in ardından Avrupa Ligi'ndeki ilk puan kaybını da 2-0 öne geçtiği RFS deplasmanında yaptı. Lig ve Avrupa'da peş peşe gelen kötü sonuçların şokunu yaşayan sarı-kırmızılı camiada teknik direktör Okan Buruk tartışılmaya başlandı, takımın süperstarı İcardi de eleştirilerden nasibini aldı.
OSİMHEN DÖNÜNCE NE OLACAK!
Yıldızlarla dolu kadroyu idare etmekte zorlanan Okan Buruk, sezon başından beri kolay gol yiyen savunmaya çözüm bulamıyor. Buruk'un oyuna kenardan müdahaleleri yetersiz kalıyor ve taraftarlar da üst üste iki sene şampiyon olmuş hocasına sosyal medyada tepki gösteriyor. RFS maçında topla sadece 26 kez buluşan ve sahanın en etkisiz ismi olan Mauro İcardi de kredisini tüketme noktasına geldi. İcardi'nin bu performansıyla yedek kalması gerektiği dile getiriliyor. Osimhen'in dönüşünün ardından Arjantinli yıldızın ilk 11'de devam edip etmeyeceği merak konusu.
TAKIM SAVUNMASINDA ÇARESİZ KALDI
Önce Kasımpaşa, ardından da Rigas maçında yenen 5 gol, savunmadaki sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi… Bu sezon 12 resmi maçın 11'inde kalesini kapatamayan Cimbom, sadece Rize karşılaşmasında gol yemedi. Sarı-kırmızılılar ligdeki 7 maçın altısında en az bir gol yerken Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Avrupa Ligi'ndeki 5 mücadelede 12 gol gördü.
İKİ YORUM
SORU: G.Saray, 3-0'dan 3-3 olan Kasımpaşa ve "Köy takımı" diye tabir edilen Rigas'a 2-0'dan 2-2'ye gelen maçlarla puanlar kaybetti. Bu sonuçlar Okan Buruk'un koltuğunu sallar mı?
LEVENT TÜZEMEN: "Yönetim, Buruk'la görüşmeli"
Kasımpaşa ve Rigas maçlarında güçlü skorlarla öne geçip sonra da rakibe yakalanmak Galatasaray'a yakışmadı. Okan Hoca'nın zihinsel olarak bir yorgunluğu var. Kendi sahada ama bakışları çok dalgın. Yönetim, hocayla bir görüşme yapıp sorunu varsa çözme yoluna gitmeli. İki yıl şampiyon olmuş hocayı iki beraberlikle değiştirmek sağlıklı bir davranış olmaz. Milli maç arası Okan Hoca'yı da kendine getirecektir. Yönetimin de hocayı gönderme planlarının olmadığını biliyorum. Bunlar tamamen G.Saray'ı içeriden karıştırmak için çıkan dedikodular. Ancak sadece başarısızlığı Okan Buruk üzerinden okumayalım. Oyuncular da ciddiyete bürünmeliler. Eğer 3-0 ve 2-0 öne geçen takım bu kadar kolay gol yiyorsa oyuncular da bir an önce şapkalarını önüne koymalıdırlar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Eleştirilecek bir durum"
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3 farklı skor avantajını koruyamadı. Genelde futbolda bu tip sürprizlerle her takım karşılaşabilir. Ama bu müsabakanın üstüne Rigas gibi zayıf bir takım karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelmek gerçekten eleştirilecek bir durum. Aslında Galatasaray'ın İsviçre Ligi'nde 11. sırada bulunan Young Boys'a Devler Ligi ön eleme turunda elenmesi de ayrı bir soru işareti. Young Boys şu anda Şampiyonlar Ligi'nde averaj takımı durumunda. Aslında olaya ben daha geniş açıdan bakmak istiyorum. En vasat veya vasat altı Avrupa takımlarının tümünün fizik kondisyonları bizim takımlarımızın üstünde. Bence bu konu ciddi biçimde masaya yatırılmalı.
OSİMHEN DÖNÜNCE NE OLACAK!
Yıldızlarla dolu kadroyu idare etmekte zorlanan Okan Buruk, sezon başından beri kolay gol yiyen savunmaya çözüm bulamıyor. Buruk'un oyuna kenardan müdahaleleri yetersiz kalıyor ve taraftarlar da üst üste iki sene şampiyon olmuş hocasına sosyal medyada tepki gösteriyor. RFS maçında topla sadece 26 kez buluşan ve sahanın en etkisiz ismi olan Mauro İcardi de kredisini tüketme noktasına geldi. İcardi'nin bu performansıyla yedek kalması gerektiği dile getiriliyor. Osimhen'in dönüşünün ardından Arjantinli yıldızın ilk 11'de devam edip etmeyeceği merak konusu.
TAKIM SAVUNMASINDA ÇARESİZ KALDI
Önce Kasımpaşa, ardından da Rigas maçında yenen 5 gol, savunmadaki sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi… Bu sezon 12 resmi maçın 11'inde kalesini kapatamayan Cimbom, sadece Rize karşılaşmasında gol yemedi. Sarı-kırmızılılar ligdeki 7 maçın altısında en az bir gol yerken Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Avrupa Ligi'ndeki 5 mücadelede 12 gol gördü.
İKİ YORUM
SORU: G.Saray, 3-0'dan 3-3 olan Kasımpaşa ve "Köy takımı" diye tabir edilen Rigas'a 2-0'dan 2-2'ye gelen maçlarla puanlar kaybetti. Bu sonuçlar Okan Buruk'un koltuğunu sallar mı?
LEVENT TÜZEMEN: "Yönetim, Buruk'la görüşmeli"
Kasımpaşa ve Rigas maçlarında güçlü skorlarla öne geçip sonra da rakibe yakalanmak Galatasaray'a yakışmadı. Okan Hoca'nın zihinsel olarak bir yorgunluğu var. Kendi sahada ama bakışları çok dalgın. Yönetim, hocayla bir görüşme yapıp sorunu varsa çözme yoluna gitmeli. İki yıl şampiyon olmuş hocayı iki beraberlikle değiştirmek sağlıklı bir davranış olmaz. Milli maç arası Okan Hoca'yı da kendine getirecektir. Yönetimin de hocayı gönderme planlarının olmadığını biliyorum. Bunlar tamamen G.Saray'ı içeriden karıştırmak için çıkan dedikodular. Ancak sadece başarısızlığı Okan Buruk üzerinden okumayalım. Oyuncular da ciddiyete bürünmeliler. Eğer 3-0 ve 2-0 öne geçen takım bu kadar kolay gol yiyorsa oyuncular da bir an önce şapkalarını önüne koymalıdırlar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Eleştirilecek bir durum"
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3 farklı skor avantajını koruyamadı. Genelde futbolda bu tip sürprizlerle her takım karşılaşabilir. Ama bu müsabakanın üstüne Rigas gibi zayıf bir takım karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelmek gerçekten eleştirilecek bir durum. Aslında Galatasaray'ın İsviçre Ligi'nde 11. sırada bulunan Young Boys'a Devler Ligi ön eleme turunda elenmesi de ayrı bir soru işareti. Young Boys şu anda Şampiyonlar Ligi'nde averaj takımı durumunda. Aslında olaya ben daha geniş açıdan bakmak istiyorum. En vasat veya vasat altı Avrupa takımlarının tümünün fizik kondisyonları bizim takımlarımızın üstünde. Bence bu konu ciddi biçimde masaya yatırılmalı.